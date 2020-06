Müssen wir wollen?

Tatsächlich stößt man in der Naturwissenschaft auf ganz fundamentale Zufälligkeiten – und zwar in der Quantenphysik: Ob ein radioaktives Atom in der nächsten Sekunde zerfallen wird, oder erst übermorgen, das ist absolut unvorhersehbar. Selbst wenn wir alles wissen, was es über dieses Atom zu wissen gibt, können wir es nicht sagen. Die Natur hält diese Information einfach nicht bereit. Der Quanten-Zufall lässt sich nicht überlisten.

Aber mal ehrlich: Macht uns so ein Zufall freier? Wenn eine Entscheidung von einer Quanten-Lotterie irgendwo in der dritten Nervenzelle von links bestimmt wird, haben wir dann frei entschieden? Auch wenn man der Ansicht ist, dass die Grundgesetze der Natur Zufall hervorbringen, ist das keine wirklich befriedigende Basis für freien Willen. Von einer freien Entscheidung verlangen wir schließlich, dass sie von uns als Person, abhängig von unseren Ansichten und inneren Abwägungen getroffen wird, nicht von irgendeinem zufällig herangespülten Quantenrauschen.

Physikalisch betrachtet bringt uns das also in ein Dilemma: Entweder die Welt folgt strengen Naturgesetzen, jedes Ereignis ist die eindeutige Wirkung bestimmter Ursachen und alles ist unveränderbar festgelegt - oder irgendwo sitzt der Zufall, unbeeindruckt von Naturgesetzen, und spuckt Wirkungen ganz ohne Ursache aus. Beides passt nicht so recht zu einem freien Willen, wie wir ihn uns vorstellen.