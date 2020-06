Quäle nie IT zum Scherz

In modernisierter Form wiederholt wurde auch ein wegen seiner erschreckenden Ergebnisse berüchtigtes Experiment, das Stanley Milgram 1961 in Stanford durchgeführt hat. Beim sogenannten Milgram-Experiment wurde die Bereitschaft normaler Menschen getestet, andere Menschen zu quälen, wenn dies unter bestimmten Bedingungen stattfand. Den Versuchspersonen wurde gesagt, dass sie an einem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen würden, bei dem Formen von Lernen und Disziplinierung untersucht würden. Bei Fehlern sollten sie den - von einem Schauspieler dargestellten - gefesselten Probanden auf Anweisungen hin immer stärkere Elektroschocks versetzen. Zwei Drittel der Versuchspersonen gehorchten. Bemerkenswert an dem Experiment ist, unter welche Bedingungen Menschen ihre normalen moralischen Hemmungen überwinden.

Experten für virtuelle Welten am Virtual Reality Centre der Polytechnischen Universität Barcelona und am Department of Computer Science des University College in London haben das Milgram-Experiment statt mit richtigen Menschen mit computersimulierten Avataren wiederholt. Wieder hatten die Versuchsperson einen Regler vor sich, mit dem Elektroschocks ausgelöst und die Stromstärke eingestellt werden konnte. Obwohl sie wußten, dass sie keinen Menschen vor sich zu hatten, reagierten die Versuchspersonen deutlich auf das Verhalten des weiblichen Avatars, der die Elektroschocks empfing. Die Wissenschaftler gehen nach ihrem Experiment davon aus, dass psychologische Experimente auch unter simulierten Bedingungen durchgeführt werden können.