Lufthansa-Maschine muss Sturzflug wegen Druckabfall einleiten

Wie in solchen Fällen vorgesehen, hat die Cockpit-Crew umgehend einen raschen Sinkflug auf eine Höhe von 10.000 Fuß (3.050 Meter) eingeleitet. In dieser Höhe gibt es ausreichend Sauerstoff zum Atmen, auch wenn die Druckkabine von Flugzeugen defekt ist.

In niedriger Flughöhe nach Frankfurt

Denn das Flugzeug mit der Flugnummer LH438 ist in einer Höhe von nur rund 3.000 Meter von Irland nach Frankfurt geflogen. Ein Gebrauch der Sauerstoffmasken sei übrigens nicht notwendig gewesen, erklärte der Lufthansa-Sprecher.

Am Ende konnte die Maschine mit der Kennung D-AIKL sicher am Ausgangsflughafen landen. "Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Sicherheit des Fluges", ergänzte der Sprecher. Die Passagiere sind in der Folge umgebucht worden. Ereignet hat sich der Vorfall am 16. September.

