So wirkte sich das Unwetter auf die Fahrten der Österreicher aus

Eine Analyse von Drei zeigt, dass die Mobilität in Österreich aufgrund von Unwettern am Wochenende stark zurückging.

Eine Analyse von Bewegungsdaten des österreichischen Mobilfunkanbieters Drei zeigt, wie sich die Bevölkerung während der Unwetter am vergangenen Wochenende verhalten hat. Die Analyse zeigt, dass Personen in den am stärksten betroffenen Regionen deutlich weniger unterwegs waren als am Wochenende zuvor.

Offenbar folgten viele Menschen in den betroffenen Gebieten den Ratschlägen der Behörden, zu Hause zu bleiben. Insgesamt verzeichnete Drei am vergangenen Wochenende in ganz Österreich einen Rückgang der Mobilität um rund 26 Prozent.

Lilienfeld: Mehr als zwei Drittel blieben daheim

Die Wiener und Niederösterreicher waren am Sonntag etwa 37 Prozent weniger mobil als in der Vorwoche. In den besonders betroffenen niederösterreichischen Bezirken Lilienfeld, Horn und Krems wurden sogar weniger als die Hälfte der üblichen Reisen registriert. Der stärkste Rückgang war im Bezirk Lilienfeld, wo 70 Prozent weniger Fahrten unternommen wurden.

Auch Verkehrseinschränkungen wie gesperrte Straßen wurden in der Bewegungsdatenanalyse sichtbar: Während zu Beginn des Wochenendes vor allem die westlichen Bundesländer von den Einschränkungen betroffen waren, gab es am Sonntag vermehrt Verkehrseinschränkungen im Osten. An diesem Tag waren die Wiener und Niederösterreicher um 37 Prozent weniger mobil als am Wochenende zuvor.