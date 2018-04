Uber ist böse, aber besser

Uber ist ein ausbeuterisches Unternehmen, Uber ist ein Unternehmen, das sich in punkto Steuer und Auflagen die Rosinen pickt und sich nicht an dieselben Gegebenheiten hält, wie beispielsweise klassische Taxibetriebe. Uber lebt den neoliberalen Traum - das kann man, wenn man denn will, befürworten und das kann man auf vielen Ebenen zurecht kritisieren. Dass sich Fahrer abrackern und auf eigenes Risiko arbeiten müssen und ihnen von den Einnahmen nach Abzug des Anteils an Uber kaum etwas bleibt, kann kein Vorbild für eine zukunftsweisende Unternehmenskultur sein.

Dass man sich unbedingt an der jetzt geltenden Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen festkrallt, kann aber ebenso wenig ein Wegweiser in die Zukunft sein. Denn neue Mobilitätskonzepte wie jenes von Uber können unter diesen Bedingungen nicht funktionieren. Sie können ihren Service mit dieser Beschränkung de facto nicht umsetzen.