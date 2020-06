Warten auf den Weltuntergang

Die Sonne ist ein Stern in den besten Jahren. Seit ungefähr viereinhalb Milliarden Jahren fusioniert die Sonne in ihrem Inneren Wasserstoffatome zu Heliumatomen. Ein Heliumatom wiegt ein kleines bisschen weniger als die Bestandteile, aus denen es zusammengebacken wird. Die Differenz wird in Energie umgewandelt und letztlich nach außen abgestrahlt.

Bis heute hat die Sonne erst ungefähr 20 Prozent ihres ursprünglichen Wasserstoffs zu Helium verbrannt. Dabei ist sie kaum leichter geworden: Sie hat bisher ungefähr 90 Erdenmassen verloren, das ist angesichts der über dreihunderttausend Erdenmassen, die unsere Sonne noch immer wiegt, kaum der Rede wert. Man schätzt, dass die Sonne noch weitere 6,5 Milliarden Jahre so weitermacht. Dann wird sie im Inneren großteils aus Helium bestehen, die Kernfusion findet dann hauptsächlich in den äußeren Schichten statt, irgendwann wird sich die Sonne aufblähen, sie wird zum Roten Riesen.

Merkur und Venus werden dann von der Sonne verschluckt. Ob es der Erde auch so gehen wird, oder ob die Erdkruste durch die Hitze der aufgeblähten Sonne aufgeschmolzen wird, ist nicht ganz klar. Fest steht aber: Mit dem Leben ist es dann vorbei. Nicht mal in Wien, wo sich die meisten Trends bekanntermaßen erst mit etwas Verspätung durchsetzen, wird man es dann aushalten. (Einziger Vorteil: Die Grundstückspreise sinken endlich wieder.)

6,5 Milliarden Jahre – das klingt nach ziemlich viel. Dummerweise wird es mit dem Leben auf der Erde aber schon viel früher vorbei sein. Die Sonne strahlt nämlich nicht mit konstanter Leuchtkraft, sie wird im Lauf der Jahrmillionen langsam immer heller. Das Zusammenspiel ihrer Helligkeit mit den komplizierten Eigenschaften unserer Atmosphäre dürfte schon in etwa 800 Millionen Jahren dazu führen, dass alles Leben auf der Erde ausstirbt. Die Sonne wird dann noch immer fröhlich Wasserstoff verbrennen und kaum anders aussehen als heute, aber ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung als jetzt dürfte schon ausreichen, um einen verheerenden Treibhauseffekt in Ganz zu bringen, der schließlich die Ozeane verdampfen lässt. Übrig bleibt am Ende bloß eine wüste, von Erosion eingeebnete, rostrote, tote Erdkugel.