Wenn Nachbarn mein Amazon-Paket in den Müll werfen

Die Nachbarin stand am nächsten Tag noch einmal vor meiner Wohnungstür und bot mir an, die Kosten für das Plakat zu ersetzen. Ich lehnte dankend ab. Wenige Tage später holte ich mein neues Paket mit dem Shiatsu-Plakat bei der Post ab. Die Warteschlang war lang, denn es war der 1. Oktober und viele Leute holten sich bei der Post ihr Geld ab. Ich war aber ungeduldig und wollte das Paket "unbedingt" an dem Tag haben.

Dann die Überraschung: Das Poster wurde in einem riesigen, völlig überdimensionierten Karton geliefert, der fast 2 Kilogramm wog. Selbst wenn man wollte, hätte, man dieses Paket gar nicht für Werbung halten und in den Müll werfen können. Bei der Post musste ich übrigens, wie bereits seit längerem üblich, meinen Personalausweis herzeigen. Der Ausweis wurde in Folge eingescannt und ich musste auf einem digitalen Display unterschreiben.

Was jetzt bleibt, sind folgende Fragen: Was wäre gewesen, wenn sich in dem Paket irgendetwas „wirklich Wertvolles“ befunden hätte? Und: Warum muss ich auf der Post meinen Ausweis einscannen lassen, während das Paket zuvor einfach dem Sohn meiner Nachbarn in die Hand gedrückt wird?