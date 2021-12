Mitmachen und Aquasoft-Software gewinnen

So schön hast du deine Bilder noch nicht gesehen. Setze immer den richtigen Ausschnitt in Szene und sorg mit passenden Blenden für Aha-Effekte. Selbstverständlich auch mit Videos. Ob Photo Vision, die schlanke Version für Preisbewusste, Video Vision oder Stages, die Profi-Software für hohe Ansprüche - bei Aquasoft findet jeder die passende Software-Lösung. Die neuen Programme treten die Nachfolge der Softwares Diashow 12 und Stages 12 an.