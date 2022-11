Mitmachen und interaktiven Button von Alecto Baby gewinnen

Der smarte Button HeeHee von Alecto Baby mit Chat-Schaltfläche und Bluetooth-Verbindung ist klein, benötigt wenig Energie und bietet zugleich viele spannende Features. Außerdem lässt er sich mit Klettverschluss einfach anbringen und abnehmen. So können Eltern auf den dem Button beispielsweise Textnachrichten sprechen, eigens aufgenommene Lieder und Geschichte abspielen, Geräusche erkennen und vieles mehr.

Kuscheltier zum Leben erwecken

Mit jedem Android- oder iPhone bzw. Smartphone oder Tablet können die Eltern via App das Spielzeug sprechen, hören und antworten lassen. Sie können ihre eigenen Nachrichten eingeben, die dann in Sprachnachrichten umgewandelt werden. Mit einer lustigen Stimme kann der „HeeHee“ auch vorinstallierte und aufgenommene Nachrichten sprechen. Das Kuscheltier imitiert via Nachplappern-Funktion auch die Stimme der Eltern oder des Kindes.

Über die eigens für „HeeHee“ entwickelte App können die Eltern auch direkt mit dem Kind kommunizieren. Eltern erhalten eine Push-Benachrichtigung und/oder aktivieren Schlaflieder, wenn das Kind nachts ein Geräusch macht. Der Knopf (abgesehen von der Elektronik) und auch die Verpackung bestehen zu 100 Prozent aus nachhaltigen Materialien (Verpackung FSC, Button aus Weizenstroh, alles biologisch abbaubar).