Mystery House: 3D-Escape von Schmidt Spiele gewinnen

Betretet das MYSTERY HOUSE ... wenn ihr es wagt! Ihr habt 60 Minuten Zeit, um das Haus zu erkunden und alle nützlichen Objekte und versteckten Hinweise zu finden. Durch kooperative Spielweise und dank der Unterstützung durch die App, verändern sich die Gemäuer des Hauses ständig.



Taucht gemeinsam ein in das faszinierendste 3D-Escape-Room-Erlebnis aller Zeiten - und das Zuhause an Tisch! Erlebt die unglaublichen Abenteuer, die immer weiter in die Verliese das alten Hauses hineinziehen.