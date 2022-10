Villa der Vampire: Kinderspiel mit Gruselspaß zu gewinnen

In der verlassenen Villa steht pünktlich zu Halloween das große Vampirfest an, welches alle 99 Jahre dort stattfindet. Aber was ist das?

Die hochbetagten Vampire „pennen“ noch seelenruhig in ihren Särgen. Ihr schlüpft in die Rolle der Kindervampire und versucht, mithilfe von 3 Vampir-Fledermäusen die Knoblauch-Knollen in passende Gräber der Vampir-Villa zu bugsieren und so die alten Vampire aufzuwecken

Aber wo genau haben sich eigentlich die wohlbetuchten Vampire versteckt, die viele Vampirpunkte bringen? Wer von euch sammelt mit Geschick und einer Portion Glück die meisten Vampirpunkte und gewinnt am Ende das Spiel?