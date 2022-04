Mitmachen und Luftreiniger von Boneco gewinnen

In der kalten Jahreszeit sorgt trockene Luft für Probleme bei vielen Menschen, in den warmen Monaten des Jahres machen Pollen einigen von uns das Leben schwer. BONECO schafft mit dem neuen HYBRID Luftbefeuchter Luftreiniger H320 nun Abhilfe und sorgt immer für optimal befeuchtete und gereinigte Luft in den eigenen vier Wänden.

Der integrierte Hygrosensor misst die Luftfeuchtigkeit in Echtzeit und passt die Leistungsstufen automatisch an. Ein langlebiges UV-C-Licht unterstützt zusätzlich die Luftreinigung. Die Modi „Befeuchtung“ und „Reinigung“ können zusammen oder separat verwendet werden. Dank integrierter Wasserklappe kann der H320 außerdem bequem von oben befüllt werden.