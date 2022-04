Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Fanpackages gewinnen

Das Universum gerät spektakulär aus den Fugen: In DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS sprengen die Marvel Studios alle Grenzen und gehen auf eine atemberaubende Reise, die alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellt.

Dr. Strange, der mächtigste Magier des Kosmos, durchquert gemeinsam mit alten und neuen Verbündeten die verblüffenden und gefährlichen alternativen Realitäten des Multiversums, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern.