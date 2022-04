Mitmachen und smarten Akkustaubsauger von Tineco gewinnen

Aufgepasst! Wir vergeben mit dem Tineco PURE ONE S12 PRO EX einen smarten Helfer im Haushalt.

Der Pure One S12 Pro Ex von Tineco ist ein leistungsstarker, leiser und vielseitiger Stabstaubsauger, der sich auch praktisch und kinderleicht als Handsauger nutzen lässt. Er verfügt über einen Staubsensor, der Schotter erkennt und die Saugleistung entsprechend reguliert, damit der Akku möglichst effizient genutzt wird. Über die LED-Anzeige ist man immer über die Leistung des Geräts informiert: Verschmutzungsgrad, Saugleistung, W-LAN-Status, Fehlfunktionen und vieles mehr. Smartes Reinigen geht so schneller, einfacher und ist jetzt so viel praktischer!