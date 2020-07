Male das fuzo-Pokémon und gewinne ein New 3DS XL-Paket!

Etwa 50 legendäre Pokémon sind den eingefleischten Fans derzeit bekannt. Seit kurzem kursiert das Gerücht, dass ein neues legendäres Pokémon entdeckt wurde. Es ist aber so scheu, dass niemand genau sagen kann wie es aussieht, es soll aber etwas mit der futurezone gemein haben - nur was? Jetzt seid ihr an der Reihe. Könnt ihr uns zeigen, wie es aussieht?

Schickt uns eure Zeichnung bis inklusive 30. März unter dem Betreff "fuzo-Pokémon" an redaktion@futurezone.at. Der Gewinner wird per Mail verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

Alle Gewinnspiele im Überblick findet ihr hier: futurezone.at/myfuzo/gewinnspiele