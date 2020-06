New Nintendo 3DS XL im Test: Endlich 3D ohne Kopfweh

Das markante Klapp-Design der DS-Reihe (den 2DS ausgenommen) bleibt auch bei Nintendos neuestem Handheld erhalten. Der japanische Konzern hat jedoch an einigen Stellen nachgebessert, die auf den ersten Blick nicht auffallen. So wurde der Schacht für die Spiel-Cartridges nun von der Rückseite nach vorne links verlagert. Etwas ungewohnt zu Beginn, hatte doch fast jeder Nintendo-Handheld bislang den Schacht auf der Rückseite. Die WLAN-Taste an der rechten Seite wurde unglücklicherweise gestrichen, nun können Funkverbindungen nur mehr im Betriebssystem deaktiviert werden. Verlagert wurden hingegen Start und Select. Unter dem Touchscreen ist nun nur mehr die Home-Taste in der Mitte zu finden, die beiden anderen Tasten sind nun auf der rechten Seite, direkt unter der Y-Taste.