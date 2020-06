Amtsgeheimnis: Reform birgt viele Hürden für Bürger

Das Gesetz soll nämlich durch eine Reihe von Ausnahmebestimmungen beschränkt werden. Ausnahmegründe wie Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie wirtschaftliche Interessen der Körperschaften stechen laut Entwurfstext immer die Informationsinteressen der Bürger. So sollen etwa auch Informationen von Sozialpartnern nur an Mitglieder herausgegeben werden. „Diese Informationen, etwa was die Ärztekammer für eine Position hat zu einer bestimmten Sache, ist aber für alle Menschen interessant“, kritisiert Hannes Tretter vom Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Für Tretter, der die Zivilgesellschaft als Korrektiv von Politik, Medien und Wirtschaft sieht, ist der Entwurf der Regierung „ungenügend“.

Zur besseren Durchsetzung des Rechts auf Information hält er der Leiter des Boltzmann-Instituts für Menschenrechte ähnlich wie die NGO Forum Informationsfreiheit eine unabhängige Behörde für nötig. „Diese Behörde kann dann abwägen, ob das Recht auf Information oder das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz überwiegt und ob, das, was passiert ist, von hohem Interesse ist und es rechtfertigt, dass Unternehmensdaten herausgegeben werden müssen“, so Tretter. Diese Möglichkeit sei im jetzigen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen und anders als ein Gericht könne eine Informationsbehörde, wie es sie beispielsweise in Slowenien gebe, investigativ tätig werden und damit auch Informationen finden, die Behörden oder Unternehmen ansonsten verstecken. Als Beispiel nennt Tretter die Causa Eurofighter oder den Fall Hypo Alpe Adria.