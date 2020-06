Bures hält an Auszahlung der Breitbandmilliarde fest

Das regierungsinterne Tauziehen um die eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau geht weiter. Im Verkehrsministerium wurde heute, Montag, von Spitzenbeamten der Internetwirtschaft der "Masterplan" für den Ausbau vorgestellt, als nächstes sollen die Kommunen einbezogen werden. Dann soll der Plan der Öffentlichkeit vorgestellt werden - wobei die ÖVP weiterhin gegen die Auszahlung ist.

Finanzstaatssekretär Jochen Danninger ( ÖVP) wirft Verkehrsministerin Doris Bures ( SPÖ) vor, sich nicht an die gemeinsame Regierungslinie zu halten, die da lautet, dass die Breitbandmilliarde derzeit nicht leistbar sei. Danninger fordert Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) auf, dafür zu sorgen, dass die SPÖ "den Populismus zurückstellt". Denn sowohl Faymann als auch Bures seien dabei gewesen, als man in der Regierung beschlossen habe, den Breitbandausbau aus budgetären Gründen auf Eis zu legen. "Die einzige Frage im Dezember war, ob man diese Milliarde gleich streicht oder sie in die Rücklagen gibt", so Danninger.

Dass nun mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter auch ein ÖVP-Politiker auf die Auszahlung der Fördergelder pocht, versteht Danninger zwar. "Landeshauptmann Platter sagt, dass es für den ländlichen Raum eine wichtige Investition wäre." Bures wisse aber ganz genau, "dass wir uns das derzeit nicht leisten können" und versuche der ÖVP den "schwarzen Peter" zuzuschieben, kritisiert Danninger.