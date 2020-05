China verbannt Battlefield 4

Laut einem Report in der chinesischen Tageszeitung China Military stellt Battlefield 4 eine Form der "kulturellen Invasion" dar, berichtet ZDNet. Das Spiel "beschmiere Chinas Image", deshalb wird es verbannt. Ebenso wie der Ego-Shooter werden alle Demos, Patch-Downloads oder diesbezügliche Nachrichten verboten.

Der chinesische Begriff für das Spiel, "ZhanDi4" wird auf Chinas größtem Social Network, Weibo.com, bereits zensiert. In Online-Foren wird noch über das Spiel gesprochen - unter dem englischen Namen und dem Kürzel "BF4". Vor dem Start von Battlefield 4 war bereits über ein drohendes Schicksal in China spekuliert worden. Die Story des Spiels dreht sich um eine US-Militärintervention in einem umsturzgefährdeten China.

Seit dem Marktstart Ende Oktober ( USA)/ Anfang November ( Europa) hat der Titel mit gröberen technischen Problemen auf allen Plattformen ( Windows, Xbox, PlayStation) zu kämpfen.