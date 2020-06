China verlangt von USA Aufklärung über NSA-Spionage

Die Enthüllungen könnten auch den Europabesuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping überschatten. Am Montagmittag ist ein Treffen mit dem US-Präsidenten Barack Obama am Rande des Atomgipfels in Den Haag geplant. Beim Besuch von Xi in Kalifornien im vergangenen Juni waren ebenfalls kurz zuvor Berichte des früheren NSA-Mitarbeiters Edward Snowden über die Arbeit der US-Geheimdienste veröffentlicht worden.

Allerdings wird auch China vorgeworfen, Hacker im Auftrag der Regierung einzusetzen. Das Pentagon und US-Sicherheitsfirmen hatte nach eigenen Angaben mehrfach Angriffe zu Chinas Militär und Regierungsstellen zurückverfolgt. Zudem wird das Internet in China streng zensiert.