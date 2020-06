Copyright-Hardliner verletzt Urheberrecht

Kauder

). In der Stellungnahme des CDU-Politikers heißt es weiters: "Die Fotos sind entfernt. Also: Das Warnmodell funktioniert". Nun hatoder sein Team zwar die Fotos von der Homepage entfernt, aber nicht von seinem Server gelöscht. Der Blog Piratig.de machte am Freitag darauf in einem neuen Posting auf diesen Umstand aufmerksam.

"Das ist übrigens genau der Unterschied zwischen “Löschen” und “Sperren”. Die Sichtblende reicht nicht aus, die Bilder sind nach wie vor da. Das hat Herr Kauder trotz der Bauchlandung der Kollegin Ursula von der Leyen mit ihren STOP-Schildern fürs Netz scheinbar immer noch nicht begriffen", heißt es dort in einem Blogeintrag.

Nutzungsrechte mit Urheberrechten verwechselt

Gegenüber heise.de ließ der Politiker zudem ausrichten, “dass die Urheberrechte an den beiden Fotos inzwischen mir zustehen.” Dies ist allerdings rechtlich gar nicht möglich, denn die Urheberrechte stehen nur dem Urheber des Fotos oder seinen Erben zu. Kauder könne höchstens Nutzungsrechte erworben haben, schreibt Piratig.de und fügt hinzu: "Das müsste Herr Kauder eigentlich wissen, denn erstens ist er Jurist, zweitens als Mitglied des Bundestags und Vorsitzender im Rechtsausschuss."

Markus Beckedahl von netzpolitik.org schließt aus der Causa Folgendes: " Siegfried Kauder zeigte damit anschaulich, was das Problem ist: Unser Urheberrecht ist so kompliziert, dass selbst die für die Gesetzgebung zuständigen Juristen damit nicht klar kommen. Es wäre an der Zeit, dass auch im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages die Erkenntnis ankommt: Wer im Internet kommuniziert stolpert ständig wissentlich oder unwissentlich über Urheberrechtsfallen. Wir brauchen eine Reform und eine Vereinfachung des Urheberrechts und nicht mehr Repression und Verschärfung."