Deutschland: Internetanbieter dürfen Router nicht vorgeben

Internetbetreiber sollen ihren Kunden in Deutschland nicht mehr einen bestimmten Router vorschreiben dürfen. „Die Vorgabe eines spezifischen Routers verhindert eine freie Produktauswahl durch den Kunden“, heißt es in einem Papier des Bundeswirtschaftsministeriums. Diese Praxis einiger Netzbetreiber beschränke den Wettbewerb und könne Router-Hersteller von wenigen Abnehmern abhängig machen. Noch im Dezember solle dazu ein Entwurf für eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes an die anderen Ressorts verschickt werden, hieß es am Freitag aus dem Ressort von Vizekanzler Sigmar Gabriel.