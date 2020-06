„Die Luft für Linux am Desktop ist draußen“

„Dass Linux als Betriebssystem auf Desktop-PCs derzeit kein Thema ist, bedeutet nicht, dass wir in Wien grundsätzlich auf Open Source verzichten – ganz im Gegenteil“, hält MA14-Sprecher Simoner fest. So habe man etwa bei der Konzeption des neuen Serverzentrums, das für die nächsten 20 bis 30 Jahre konzipiert sei, ganz stark auf Open Source gesetzt. „Sehr viel Datenbank- und Servertechnologie basiert auf offenen Protokollen, dazu haben wir auch die notwendigen Entwicklerplattformen geschaffen“, so Simoner.

Was die PC-Arbeitsplätze der Beamten betrifft, die zunehmend in virtualisierte Thin-Clients umgewandelt werden, werde ebenfalls viel Wert auf Open-Source-Alternativen gelegt. So würden alle Beamten zwar auf Windows arbeiten, für die wichtigsten proprietären Programme im Büroalltag werden mit OpenOffice, Firefox oder Gimp auch offene Entsprechungen angeboten. „Die Unabhängigkeit von bestimmten Herstellern steht außer Frage, gleichzeitig muss für uns natürlich auch von zentralem Interesse sein, dass Beamte ihre Arbeit gut erledigen können und das richtige Werkzeug zum Arbeiten in die Hand bekommen“, sagt Simoner.

Auch für Linuxwochen-Organisator Jeitler steht es außer Frage, dass entgegen der öffentlichen Wahrnehmung die Verbreitung von Linux so hoch wie nie zuvor ist. „In Wahrheit ist in jedem Gerät Linux enthalten. Dazu kommt, dass alle Leute, die einen Firefox, Thunderbird, LibreOffice oder auch Android verwenden, ohnehin nut Open Source unterwegs sind. Man könnte also sagen, dass Linux am Desktop mittlerweile von Open Source am Desktop abgelöst wurde“, meint Jeitler.