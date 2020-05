Fünf Fragen zu Informationsfreiheit und Open Source

SPÖ

Nein. Mit E-Voting ist das geheime persönliche Wahlrecht nicht mehr gewährleistet.

ÖVP: Langfristig ist und bleibt E-Voting für uns ein Ziel, wie wir im Demokratiepaket festgeschrieben haben. Derzeit ist eine Umsetzung weder technisch, noch von der Sicherheit her, demokratiepolitisch oder verfassungsrechtlich möglich. Mit der Möglichkeit, Volksbegehren auch elektronisch zu unterzeichnen, wollen wir aber einen ersten Schritt in diese Richtung gehen.

FPÖ: Nein, es kann weder das geheime, persönliche und freie Wahlrecht sichergestellt werden (Siehe Briefwahl), noch ist es technisch möglich - wie aus zahlreichen Medienberichten über Hackattacken bekannt - ein System mit 100%iger Sicherheit vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen.

BZÖ: Grundsätzlich steht das BZÖ einer Modernisierung demokratischer Instrumente positiv gegenüber und hat sich bereits dafür eingesetzt, dass künftig Volksbegehren nach dem Vorbild Englands auch via Internet gestartet und unterstützen werden können. Grundlegende Voraussetzung für E-Voting ist, dass der Grundsatz der geheimen, freien und persönlichen Wahl sichergestellt bleibt, was derzeit noch nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Sobald allerdings diese Sicherheitsvorgaben ausreichend erfüllt werden, wird das BZÖ den Einsatz von E-Voting befürworten.

Grüne: Nein. So verlockend es sein mag, BürgerInnen bequem am Computer wählen zu lassen, so gefährlich ist es für eine demokratisch einwandfreie Wahl. Wahlbetrug ist elektronisch leider einfacher und vor allem weitaus schwieriger nachzuweisen. Solange die Technologie keine Sicherheit gewährleisten kann, stellen sich die Grünen klar gegen E-Voting.

KPÖ: Nein, denn es kann technisch noch nicht garantiert werden, dass Manipulationen unmöglich sind und dass geheime Wahlen gewährleistet sind.

NEOS: Grundsätzlich Ja, wenn sich das technisch zuverlässig mit dem freien und vor allem geheimen Wahlrecht vereinbaren lässt.

Piraten: Derzeit nein. Die Piratenpartei Österreichs spricht sich entschieden gegen die Verwendung derzeit verfügbarer E-Voting-Systeme („Wahlcomputer“) aus, da diese bislang nicht mit dem persönlichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrecht vereinbar sind. Insbesondere bei Personenwahlen, aber auch bei inhaltlichen Abstimmungen muss für alle Wählerinnen und Wähler die persönliche, unmittelbare und geheime Wahl gesichert sein. Diese ist mit elektronischen Systemen derzeit nur auf theoretischer Basis gewährleistet, ein funktionales System existiert bis heute nicht. Die aktuell erhältlichen Wahlcomputer weisen alle diverse Schwachpunkte in der Implementierung, Durchführung oder Konzeptionierung auf. So ist oft entweder ein Angriff auf das System von außen möglich; die Stimmenverifikation ist nicht nachvollziehbar gesichert; und/oder die Sicherheit des Systems beruht überhaupt auf unbekannter und unüberprüfbarer Hard- und/oder Software, was das denkbar schlechteste, aber auch häufigste Problem derzeitiger Wahlautomaten darstellt.

Eine taugliche und sichere E-Voting-Lösung muss es jedem Wähler erlauben, seine Stimmabgabe zu verifizieren und die Auszählung nachvollziehen zu können, was derzeit bei „analogen“ Wahlen durch die Wahlkommission beziehungsweise deren Wahlbeobachtung vom Einwurf in die Urne bis zur Präsentation der Ergebnisse gegeben ist. Dies bedeutet für elektronische Wahlen, dass sämtliche Stimmzettel allen Wählerinnen und Wählern zur Verfügung stehen müssen und sie zusätzlich den eigenen Stimmzettel identifizieren und folglich auch verifizieren können. Gleichzeitig darf aber die Zuordnung der Stimmabgabe zum Wähler für andere auf keinen Fall möglich sein. Dies erfordert nicht nur ausgefeilte kryptographische Mittel, sondern auch darüber hinausgehende Sicherheitsvorkehrungen bei der Implementation. Gerade dies ist jedoch nach wie vor höchst problematisch, wenn jede Wählerin und jeder Wähler nachvollziehen können soll, dass die Stimmabgabe tatsächlich geheim ist. Die Piratenpartei Österreichs begrüßt aber weitere Forschung in diesem Bereich und wird Fortschritte und neue Technologien weiterhin kritisch auf ihre Tauglichkeit und Einsetzbarkeit prüfen.

Team Stronach: Nein