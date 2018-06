Edward Snowden: „Russische Regierung in vielerlei Hinsicht korrupt“

„Die russische Regierung ist in vielerlei Hinsicht korrupt,“ sagte der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter der „Süddeutschen Zeitung“. „Die Russen sind warmherzig, sie sind klug. Ihre Regierung ist das Problem, nicht das Volk“, fügte Snowden in dem Interview hinzu. Es wurde nach Angaben der Zeitung im Juni in einem Moskauer Hotel geführt. Die russische Öffentlichkeit fühle sich „entmachtet“ und traue dem Staatsfernsehen nicht, erklärte Snowden. Die Politik von Präsident Wladimir Putin könne er nicht gutheißen

Anwerbeversuch zurückgewiesen

Die US-Justiz will Snowden wegen Spionage und Diebstahl von Regierungseigentum den Prozess machen. Im Fall einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe. Snowden betont, er habe seine Geheiminformationen über die globalen Überwachungsaktionen des US-Geheimdiensts nur Journalisten übergeben, nicht aber mit nach Russland gebracht. Einen Anwerbeversuch durch den russischen Geheimdienst habe er zurückgewiesen.

Von Merkel enttäuscht

Snowden bedauerte, dass ihm Deutschland kein politisches Asyl gewährt hat. „Wenn morgen ein russischer Whistleblower, sagen wir jemand aus der Putin-Regierung, bei Frau Merkel anklopfen würde, sie würde ihn adoptieren“, sagte Snowden. „Aber wenn ein US-Whistleblower vor Merkels Haustür auftaucht, ist diese Frage nicht beantwortet. Die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den vergangenen fünf Jahren sei jedenfalls eine Enttäuschung, fügte Snowden hinzu.