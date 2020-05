ELGA: "Datenmissbrauch im Spital passiert aus Neugier"

Klaus Schindelwig ist Datenschutzbauftragter der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (TILAK), die als Rechtsträger mehrerer Krankenhäuser wie z.B. das Universitätsklinikum Innsbruck in Tirol fungiert. In den Spitälern soll die elektronische Gesundheitsakte ( ELGA) als Erstes - nämlich Anfang 2015 - eingeführt werden. In Tirol gab es dazu ein Pilotprojekt. Doch wie vorbereitet sind die Krankenhäuser darauf? Wie werden die Daten geschützt? Und wie wappnet man sich gegen Missbrauch?

futurezone: Ab 2015 müssen Krankenhäuser an ELGA teilnehmen. Halten Sie diesen Zeitplan für Sie realistisch?

Klaus Schindelwig: Unter gewissen Prämissen ist die fristgerechte Einführung möglich. Das heißt, dass die Leute, die ELGA realisieren sollen, sich mit Nachdruck hinter dieses Thema klemmen müssen. Man diskutiert bei ELGA nämlich immer sehr viel über die technischen Möglichkeiten, aber die Prozessabläufe, die dahinterstecken, werden zu wenig beachtet. Die Fragen was passiert, wenn der Patient zu uns ins Krankenhaus kommt, von wem wird er aufgeklärt, wohin kann er sich bei einem Widerspruch wenden, sind aufwendige Prozesse. Das wird oft unterschätzt.

Haben Sie bei der TILAK schon mit der Aufklärung des Personals begonnen?

In der TILAK haben wir das Gesundheitsnetzwerk Tirol als Vorprojekt zu ELGA durchgeführt. Da haben sich mehrere Krankenhäuser zusammengeschlossen, um Daten zwischen den Krankenhäusern mit einer Einzelzustimmung des Patienten auszutauschen. Wenn der Patient wünscht, dass über ihn Daten aus einem anderen Krankenhaus zur Verfügung gestellt werden, erklärt er dies. Da hat es auch schon ein paar schöne Beispiele gegeben, dass wir dadurch Leben retten konnten.

Bei der Einführung hat man aber auch gesehen, dass es sehr viel an Information und Nachhaltigkeit bedarf, die Ärzte darauf hinzuweisen, dieses System auch zu verwenden. Es macht einen Unterschied ob ich einen Button habe in meinem klinischen Informationssystem, oder ob ich ihn tatsächlich verwende. Das wird auch bei ELGA so sein.

Sie haben Angst, dass die Ärzte ELGA nicht verwenden werden?

Für die Nutzung von ELGA ist es wichtig, dass ein entsprechender Füllstand an Dokumenten vorhanden ist. Wenn diese Erwartung mehrere Male enttäuscht wird, dann ist es meistens so, dass man nicht mehr reinschaut. Das wird die ersten Jahre eine richtige Hürde sein, denn wir dürfen erst ab 1.1.2015 Daten einspielen. Bis es dann zu einem akzeptablen Füllstand kommen wird, werden zwei bis drei Jahre vergehen.

Am Anfang gibt es also kein Big Data, sondern gar keine Daten…

Man macht keine historische Nacherfassung der Daten. Daher kommen Daten erst sukzessive hinzu. Wenn Patienten 2015 ins System reinschauen werden, um rauszufinden, was über sie schon gespeichert ist, dann werden sie am Anfang wenig finden. Das muss man gut kommunizieren, weil sonst wird da gleich eine gewisse Enttäuschung da sein.

Gab es bei der TILAK Fälle, wo Daten von Patienten missbraucht worden sind?

Wo Menschen zusammenarbeiten und Menschen neugierig sind, kommt das vor. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alle Leute vertrauenswürdig sind. Wenn man eine große Institution hernimmt – und wir haben über 7000 Mitarbeiter - dann gibt es immer welche, die willentlich oder aus Neugier Daten einsehen. Die Neugier ist dabei eine Triebfeder, die viele Leute nicht immer zu 100 Prozent unter Kontrolle haben. Deswegen ist es wichtig, dass man Kontrollmechanismen schafft, um Missbrauchsfälle aufdecken zu können.

Das heißt, der Datenmissbrauch im Gesundheitsbereich passiert meist aus Neugier?

Wenn es emotionale Verknüpfungen zwischen Patienten und Leuten gibt, die die Daten gerne hätten, gibt es immer ein erhöhtes Gefährdungspotential. Das hat man bei der NSA-Affäre gesehen, wo die Geliebte ausgeforscht worden ist. Missbrauchsfälle im Krankenhaus spielen sich gerne im emotionalen Umfeld ab – aus Neid oder Antipathie möchte man sich die Krankengeschichte anschauen.