ELGA vor dem Start: "Alles läuft planmäßig"

Faktisch bedeutet dies, dass Bürger zwar ab Jänner 2014 ein „Opt-Out“ von ELGA in Anspruch nehmen können, es jedoch noch keine gesammelten Gesundheitsdaten gibt, deren Nutzung und Speicherung sie verweigern könnten. Denn die Datensammlung beginnt erst mit den ersten Krankenhäusern im Jahr 2015. Das bedeutet auch, dass Bürger, die ELGA von vornherein ablehnen, tatsächlich von der Datenerfassung befreit sein werden.

Wer aussteigen möchte, kann dies ab 1.1. 2014 über das ELGA-Bürgerportal mit seiner Bürgerkarte oder Handy-Signatur tun, oder offline bei einer der Widerspruchsstellen, die eingerichtet werden. Möglich wird in den weiteren Jahren dann auch, nur einzelne Befunde oder Behandlungsfälle oder Medikamente ausblenden zu lassen und den Zugriff auf diese speziellen Daten zu verweigern. Eisl geht davon aus, dass etwa sieben Prozent der Patienten aus ELGA aussteigen werden. „Das zeigen Umfragen und das gilt natürlich nur so lange, bis wir keinen Sicherheitsvorfall haben. Daher legen wir ein großes Augenmerk darauf, die Daten abzusichern“, so der Geschäftsführer der ELGA GmbH.