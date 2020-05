Sozialversicherung bestätigt unberechtigten Datenzugriff

AnonAustria erklärte, wie berichtet, am Montag via Twitter-Nachricht, auf die Zentrale Partnerverwaltung der österreichischen Sozialversicherungen Zugriff zu haben. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger wollte diese Behauptung am Montag nicht bestätigen. Die dahinterliegenden Systeme wurden nun gründlich untersucht – und auch am Dienstag konnte „kein Einbruchsversuch von außen“ festgestellt werden.