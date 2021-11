EU will Datennutzung für politische Werbezwecke einschränken

In wenigen Wochen soll ein Gesetz präsentiert werden, das den Missbrauch sensibler Daten für politische Werbung stoppt.

Tagtäglich werden wir im Netz mit politischer Werbung im Internet konfrontiert. Die Europäischen Kommission möchte sie künftig strenger regulieren lassen. "Heute ist die digitale Werbung für politische Zwecke ein unkontrolliertes Rennen von dreckigen und undurchsichtigen Methoden", sagte die für Justizfragen zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, der "Welt am Sonntag". Sie werde in wenigen Wochen ein Gesetz präsentieren, um die Welt der politischen Wahlwerbung in Ordnung zu bringen.

"Die Versuche, Wahlen oder das Wählerverhalten zu beeinflussen, müssen strengeren Regeln unterworfen werden, die auch eine bedeutsame Transparenz garantieren", sagte sie. Jourova verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine neue Eurobarometer-Umfrage, wonach vier von zehn Europäer*innen angegeben hätten, dass sie bei bestimmten Online-Inhalten nicht wussten, ob es sich dabei um politische Wahlwerbung handelte oder nicht. Die Tschechin sagte dazu: "Das können wir nicht akzeptieren. Die Bürger*innen müssen wissen, warum sie eine Wahlwerbung bekommen, wer dafür bezahlt hat und welche Daten benutzt wurden, um ausgewählte Personen mit der Wahlwerbung zu adressieren." Das werde man durch ein europäisches Gesetz sicherstellen.