EU-Minister beraten über Datenschutzreform

Internet-Nutzer sollen in allen 28 EU-Staaten künftig einen besseren Schutz für ihre persönlichen Daten erhalten. Die EU-Justizminister wollten sich bei ihrem Treffen am Montag in Luxemburg auf die seit drei Jahren diskutierte Datenschutzreform verständigen. „In Zukunft wird es keine Flucht von Anbietern in Datenschutz-Oasen geben, wo wenig Datenschutz besteht zum Nachteil der Verbraucher“, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas ( SPD) zum Auftakt des Treffens.