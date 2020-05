EU will Roaming-Gebühren ab Sommer 2014 verbieten

Das würde bedeuten, dass man sich, wenn man mit den Roaming-Tarifen seines Netzbetreibers nicht zufrieden ist, für die Auslands-Telefonate einfach einen anderen Anbieter sucht – ohne Wechsel der SIM-Karte. Und zwar nicht nur am heimischen Markt – sondern in der gesamten EU, wie ein Sprecher Kroes’ gegenüber dem KURIER bestätigt.

All das soll zunächst nur für passives Roaming gelten, also angenommene Anrufe. Ausgehende Telefonate sollen spätestens 2016 von den Aufschlägen befreit werden.

Billiger werden sollen nach den Plänen der Kommission auch Telefonate vom Inland ins Ausland. Die Telekom-Betreiber sollen für Festnetz-Gespräche künftig nicht mehr verlangen dürfen „als für ein Inlandsferngespräch“. Handy-Anrufe ins EU-Ausland sollten nicht mehr als 19 Cent pro Minute (plus MwSt) kosten dürfen. Damit, so heißt es in dem Entwurf, „können Unternehmen ihre objektiv gerechtfertigten Kosten decken, aber keine willkürlichen Gewinne mehr aus Anrufen innerhalb der EU erzielen“.