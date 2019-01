Facebook-Klage von Max Schrems: Landesgericht Wien nicht zuständig

Auch für die geltend gemachte Schadenersatzforderung sehe die Richterin das Wiener Handelsgericht und nicht das Wiener Landesgericht als zuständig an, obwohl dieses den Fall schon 2014 an das Landesgericht überweisen habe, so Schrems weiter. "Im Gesetz steht schwarz auf weiß ' Landesgericht', jedoch entschied die Richterin nun, dass das Handelsgericht zuständig sein sollte, das schon 2014 den Fall an das Landegericht übermittelt hat. Das sagt jetzt wieder das Handelsgericht soll sich damit beschäftigen. Man kommt sich vor wie bei Kafka", so Schrems.

Er wolle nun die Zulässigkeit der Klage abermals vor dem OLG Wien erkämpfen, erklärte Schrems. Den Rekurs gegen die Entscheidung des LGfZRS sei am Donnerstag eingebracht worden. Jedenfalls hoffe er nun auf eine schnelle Entscheidung des OLG, denn "bisher streiten wir fünf Jahre nur darüber welches Gericht den Fall anhören soll. Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht Facebook die Mauer macht und einfach Rechtsverweigerung betreibt."