Fluggastdaten: USA hat gegen EU-Abkommen verstoßen

Aus dem Evaluierungsbericht (PDF), der dem Portal netzpolitik.org vorliegt, geht nämlich klar hervor, dass die USA gegen die im Abkommen vereinbarten Regelungen verstoßen haben - zumindest in einem Fall. Den US-Behörden ist es laut dem Abkommen erlaubt, die Fluggastdaten an Drittstaaten weiterzugeben, wenn sie die EU darüber informieren. Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat die amerikanische Zollbehörde die Daten jedoch an einen Nicht-EU-Staat weitergegeben, ohne die EU darüber in Kenntnis zu setzen.



Konkret heißt es in dem Bericht: "In reviewing the sharing of PNR with foreign agencies, the DHS Privacy Office found that CBP shared PNR with one non-EU international partner pursuant to an existing arrangement and that this sharing was not notified to EU Member States as required under the Agreement."