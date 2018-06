Frankreich will Handyverbot an Schulen verschärfen

Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron setzt sich für ein schärferes Handyverbot an Schulen ein. Die Pariser Nationalversammlung diskutierte am Donnerstag über einen Gesetzesvorschlag, Schülern in allen Grundschulen und der Sekundarstufe I die Nutzung von Mobiltelefonen grundsätzlich zu untersagen.