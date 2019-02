Huawei-Affäre: USA üben Druck auf europäische Partnerländer aus

Die USA warnen ihre Partnerländer vor dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei. Wenn Ausrüstung der Chinesen an Stellen in Einsatz sei, wo wichtige US-Systeme stationiert seien, erschwere das eine Partnerschaft, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Ungarn. Die US-Regierung werde ihre Erkenntnisse zu dem Unternehmen an andere Länder weitergeben.

Huawei will in Ungarn ein Logistikzentrum aufbauen und hat angeboten, in Polen ein Sicherheitszentrum zu errichten. Geheimdienste vermuten, Ausrüstung oder Handys von Huawei könnten für Spione Hintertüren öffnen, um an Staats- und Firmengeheimnisse zu gelangen. Beweise dafür wurden nicht veröffentlicht, der Konzern weist die Vorwürfe zurück.