Indien blockiert Pastebin, GitHub und 30 andere Webseiten

Aufgrund einer Order des Indischen Telekommunikations-Ministeriums (Department of Telecom, DoT) wurden am heutigen Mittwoch in Indien 32 Webseiten von den größten Internetprovidern des Landes blockiert, berichtet Times of India. Auf einer veröffentlichten Liste der betroffenen Dienste sind unter anderem mehrere Sharing-Plattformen - unter anderem Pastebin -, die Online-Video-Portale Vimeo und Dailymotion oder das Programmierer-Portal GitHub zu finden.

Unter den Providern, welche die Anordnung des DoT ausführen, befinden sich unter anderem Vodafone, BSNL und Hathway. Die Provider sind zur Umsetzung der Blockade gezwungen. Befolgen sie diese nicht, drohen ihnen schwere rechtliche Konsequenzen.