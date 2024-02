Leuchtstärkstes Objekt im Universum entdeckt

500 Billionen sind eine kaum fassbare Zahl. Ausgeschrieben sieht sie so aus: 500.000.000.000.000. So viel mal heller leuchtet der Quasar mit der Bezeichnung J0529-4351 als die Sonne. Das gigantische Schwarze Loch im Zentrum des Objekts hat 17 Milliarden Mal soviel Masse wie die Sonne. Das Leuchten des Quasars entsteht durch eine schnell rotierende und stark aufgeheizte Scheibe an Materie - eine Akkretionsscheibe - rund um das Schwarze Loch.

Nie zuvor gesehener Superlativ

Die Scheibe allein hat einen Durchmesser von sieben Lichtjahren - etwa das 15.000-fache der Distanz Sonne-Neptun. Das Objekt ist über 12 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Bereits in den 80er-Jahren tauchte der Quasar auf Bildern von Teleskopen auf - er wurde jedoch bisher für etwas anderes gehalten. Von Software mit Künstlicher Intelligenz war er als Stern eingestuft worden. Ein Team von Wissenschaftler*innen hat nun aber erkannt, dass J0529-4351 einen nie zuvor gesehenen Superlativ darstellt.