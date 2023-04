Foto zeigt bizarre Spiralgalaxie mit extremer Aktivität

Das Weltraumteleskop Hubble hat ein kosmisches Objekt abgelichtet, das die Grenzen der üblichen Definitionen in Frage stellt. Denn die bizarre Spiralgalaxie Z 229-15 kombiniert 3 unterschiedliche Arten einer Galaxie.

Das supermassereiche Schwarze Loch im Herzen der Galaxie hat durch seine hohe Anziehungskraft Masse rundherum angesammelt. Dieses Material ist so extrem verdichtet, dass es sich aufheizt und extreme Energie abstrahlt . Aus der Sicht von Hubble sieht es deshalb so aus, als würde der Kern der Galaxie leuchten.

Quasar und Seyfertgalaxie

Gleichzeitig gilt Z 229-15 per Definition als eine Art Quasar. Als Quasar wird der aktive Kern einer Galaxie bezeichnet, die ein besonders aktives, supermassereiches Schwarzes Loch beherbergt. Im sichtbaren Bereich des Lichts erscheint ein Quasar allerdings punktförmig und ähnelt einem Stern.

Tatsächlich ist es aber kein Stern, sondern die leuchtende Materie der Scheibe, die das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Galaxie umgibt. Die Leuchtkraft der Scheibe kann die von Milliarden Sternen erreichen und die eigentliche Galaxie, die den Quasar beherbergt, überstrahlen.

Auf Z 229-15 treffe laut NASA noch eine weitere Definition zu. So sei die Galaxie auch eine Seyfertgalaxie. Also eine Galaxie mit einem sehr hellen Galaxienkern, bei der aber auch die Sterne sichtbar sind. "Klassifikationen in der Astronomie können eine Herausforderung sein", schreibt die NASA.