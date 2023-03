Riesiges "Loch" auf der Sonne könnte Auswirkungen auf die Erde haben

Die US-Weltraumbehörde NASA hat ein weiteres gigantisches Loch auf der Sonne entdeckt. Der dunkle Fleck ist 18- bis 20-mal so groß wie die Erde. Und dürfte bereits kommenden Freitag einen Sonnensturm auf unserem Planeten auslösen.

Sonnenwinde strömen ins All

Der Fleck ist ein sogenanntes koronales Loch. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei nicht um eine tatsächliche Ausbuchtung auf der Sonnenoberfläche, sondern um eine Bezeichnung für eine Region auf dem Stern, die kälter ist und über einen geringeren Druck verfügt als ihre Umgebung.

Die Magnetfeldlinien um ein koronales Loch herum sind nicht geschlossen, sondern reichen in die Sonne hinein. Somit kann Plasma mit hoher Geschwindigkeit ins All ausströmen. Trifft der Sonnenwind eines koronalen Lochs die Erde, so kann es zu Polarlichtern oder gar zu Stromausfällen auf unserem Planeten kommen.