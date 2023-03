Gewaltiger Sonnen-Tornado ist so groß wie 10 Erden

Ein extrem großer Plasma-Sturm auf der Sonne wurde in Bildern und Videos festgehalten.

Die Sonde Solar Dynamics Observatory (SDO ) der NASA hat einen riesigen Plasma-Tornado auf der Sonne eingefangen. Das Phänomen wuchs 3 Tage lang auf eine Höhe von 120.000 Kilometer an, bevor es zusammenbrach. Zur Einordnung: Unsere Erde hat einen Durchmesser von 12.756 Kilometer.

Im Zuge der Eruption wurden auch geladene Teilchen in die Atmosphäre geschleudert. Da sich der Tornado am Nordpol der Sonne bildete, bestand in diesem Fall aber keine Gefahr, dass sie auf die Erde treffen und einen Sonnensturm verursachen. Jener kann für Polarlichter sorgen - ist aber auch eine Bedrohung für moderne Technologien wie Satelliten, Funk, Internet oder die Stromversorgung auf der Erde.