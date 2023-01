NASA findet neuen Weg, um Sonnenstürme vorherzusagen

Die Sonne ist aktuell besonders aktiv, was Sonnenstürme betrifft. Grund ist ihr Zyklus, der sich alle 11 Jahre wiederholt. Jener startet beim solaren Minimum, wo besonders geringe Aktivität ist. Etwa 5 Jahre später folgt dann das solare Maximum, wo besonders viel Aktivität vorherrscht, bevor sie wieder in Richtung Minimum absinkt. Das letzte Minimum war 2019, wir befinden uns also derzeit in einer Phase ansteigender Aktivität.

Da Sonnenstürme sensible Elektronik auf der Erde stören und im schlimmsten Fall sogar zu großflächigen Ausfällen des Kommunikations- und Stromnetzes führen können, geht von ihnen auch eine gewisse Gefahr aus. Deswegen wäre es sinnvoll, sie möglichst genau vorhersagen zu können. Das war bislang notorisch schwierig.

Wissenschaftler*innen haben nun eine neue Methode gefunden, die Stürme genauer zu prognostizieren. Ein Team der NorthWest Research Associates (NWRA) verwendete hierfür Daten des Solar Dynamics Observatory (SDO) der NASA. Das berichtet die Weltraumbehörde selbst in ihrem Blog.