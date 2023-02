Spektakuläre Polarlichter über England: Das sind die besten Fotos

Am Himmel über der nördlichen Hemisphäre zeigte sich ein beeindruckendes Farbenspiel.

Einwohner*innen und Tourist*innen in der Gegend hielten das Spektakel der vergangenen Tage in Fotos und Videos fest. Das sind einige der eindrucksvollsten Bilder:

Polarlichter entstehen, wenn elektrisch aufgeladene Partikel eines solchen Sturms auf das Magnetfeld und die Atmosphäre der Erde treffen. Interagieren die geladenen Teilchen der Sonnenwinde mit den Gasen der Erdatmosphäre, entsteht Licht. Die verschiedenen Farben der Polarlichter sind auf die unterschiedlichen Gase in der Erdatmosphäre zurückzuführen. Sauerstoff produziert grünes Licht, während Stickstoffverbindungen blau und rot leuchten.

Das kommt nicht oft vor: Der Himmel über Großbritannien und Irland wurde in den vergangenen Nächten von Polarlichtern erhellt. Sonst ist ein solches Naturschauspiel nur nahe des Polarkreises zu beobachten.

Polarlichter auch in Deutschland

Nicht nur in Großbritannien und Irland, sondern auch in weiten Teilen Norddeutschlands konnte das Naturschauspiel beobachtet werden, etwa in Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern.

Laut Expert*innen seien Polarlichtsichtungen in dieser Region auch noch in den kommenden Nächten möglich. Denn die Sonne ist derzeit besonders aktiv. Zusätzlich zu den CMEs hat sich in ihrem Magnetfeld derzeit ein sogenanntes koronales Loch aufgetan, aus dem Sonnenwinde mit höherer Geschwindigkeit als üblich austreten. Koronale Löcher sind Teil des üblichen Sonnenzyklus.