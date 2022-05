So klingen Nordlichter

Wenn geladene Teilchen von der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen, lösen sie am Himmel ein Lichtschauspiel aus. Dabei entsteht aber nicht nur ein buntes Himmelsspektakel. Wie Wissenschaftler*innen herausfanden, geben die Polarlichter auch Geräusche von sich, die einem Rauschen oder Knacken ähneln.

Diese Geräusche galten lange als seltenes Phänomen. Forscher*innen konnten sie nur dann vernehmen, wenn die Nordlichter am Himmel gut sichtbar waren. Unto K. Laine, Professor an der Universität Aalto in Finnland, konnte nun in einer Studie zeigen, dass Polarlichter auch dann Geräusche von sich geben, wenn diese kaum sichtbar sind. In Nächten, in denen keine Polarlichter am Himmel zu sehen waren, konnte der Wissenschaftler das Knistern dennoch in einer Höhe von etwa 70 bis 100 Metern aufnehmen.