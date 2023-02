Riesiges mysteriöses Objekt wird in Schwarzes Loch gesaugt

Seit etwa 20 Jahren beobachten Astronom*innen ein Objekt namens X7 in der Nähe von Sagittarius A*, dem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Seither fragen sich die Forscher*innen, was es genau ist, das sie dort sehen. Nun haben Astronom*innen der University of California in Los Angeles (UCLA) eine neue Studie veröffentlicht, die Aufschluss darüber geben könnte. Davon berichtet die UCLA selbst in einer Presseaussendung.

Laut den Ergebnissen könnte es sich bei X7, das in etwa 50-mal so massereich ist, wie unsere Erde, um eine Wolke aus Staub und Gas handeln, die bei der Kollision zweier Sterne entstanden ist.