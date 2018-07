Krone-Chefredakteur droht Kobuk mit Klage

„Von Rad-Rowdys niedergemäht – So macht die Krone Stimmung“ titelte das Blog Kobuk, das sich seit Jahren mit Medienkritik in Österreich beschäftigt. Im betreffenden Blogeintrag rechnete der Kobuk Autor vor, wie sich die „Krone“ in einem Bericht offenbar bei den Prozentangaben bei den Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern vertan hat.

Vorwurf der Stimmungsmache

„Radfahren wird in Wien tendenziell sicherer, und Wiens FußgeherInnen müssen sich heute weniger fürchten als früher“, heißt es in dem Eintrag zur Kritik am „Krone“-Artikel, der den Kampf „Radfahrer gegen Fußgänger“ hervorhebt und sich dabei auf Zahlen beruft, die nicht öffentlich zu sein scheinen.



Kobuk-Initiator Helge Fahrnberger hat zudem öffentlich etwas zu der Causa getwittert.