Oettinger will für mehr Datensicherheit kämpfen

Impulse für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Europa erhofft sich Oettinger vom Investitionsprogramm von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, das einen Umfang von bis zu 315 Milliarden Euro erreichen soll. Die Ausbaugeschwindigkeit müsse beschleunigt werden, um flächendeckend das schnelle Internet zu haben, fordert Oettinger.

Dies sei in erster Linie Sache privater Investoren. „Aber es gibt doch zahlreiche Aufgaben, die sich nicht wirtschaftlich rechnen“, schränkte er ein. Hier müsse es daher um staatliche Co-Finanzierungen, Risikominderungen oder Garantien gehen. „Genau dies wollen wir in den nächsten Wochen gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank vorbereiten, um so den Ausbauplan für unser digitales Netz in diesem Jahrzehnt hinzubekommen“, sagte er.