Snowden-Enthüllungen schwächen Moral der NSA

Vor allem der öffentliche Druck mache vielen zu schaffen. „Es ist alles sehr öffentlich und persönlich geworden. Mittlerweile fragen schon Nachbarn ‚Wieso spioniert ihr Großmutter aus?‘ und das tun wir einfach nicht“, meint ein ehemaliger NSA-Mitarbeiter. In Folge dessen würden zahlreiche NSA-Mitarbeiter nun ihre Lebensläufe so überarbeiten, dass geheime Programme dort nicht mehr aufscheinen und sie diese an potentielle Arbeitgeber außerhalb des Nachrichtendienstes schicken können.