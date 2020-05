Obama kündigte schärfere Regeln für Geheimdienst NSA an

US-Präsident Barack Obama will den in die Kritik geratenen US-Geheimdienstes NSA schärfer überwachen. Er werde im Jänner Regelungen zur " Selbstbeschränkung" der NSA vorschlagen, sagte Obama in einem Interview des TV-Senders MSNBC am Donnerstag.

Der Geheimdienst vermeide ungesetzliche Überwachung in den USA, fügt der US-Präsident hinzu. Außerhalb der USA aber seien die Nachrichtendienste "aggressiver". Ausdrücklich fügte Obama hinzu: Dort seien die Dienste auch nicht durch Gesetze eingeschränkt.