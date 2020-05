Studie zeigt: "Frauen hacken aus anderen Gründen"

„Bis dato ist das Bild von politisch motivierten Hackern in der Forschung wenig differenziert worden“, erklärt Leonie Maria Tanczer gegenüber der futurezone. Die Forscherin hielt am Daten, Netz und Politik-Kongress im Wiener Kabelwerk einen Vortrag über Hacktivismus und Stereotype. „Das Bild von politisch aktiven Hackern und Hacktivisten ist großteils negativ konnotiert. Dabei wird der Begriff Hack automatisch mit illegalen Computerzugriffen in Verbindung gebracht“, so Tanczer. Doch nicht jeder „Hack“ und nicht jeder politischer Aktivismus im Netz müsse illegal und negativ konnotiert sein, so Tanczer. „Virtuelle Sitins haben nämlich sehr wohl ihre Legitimität“.

In Österreich werde Hacktivismus insbesondere mit der Bewegung Anonymous und dabei im Speziellen mit Anonymous Austria verknüpft. „AnonAustria“ hat im Juli 2011 die Homepages der Parteien SPÖ und FPÖ angegriffen und lahmgelegt, auch die Homepage der GIS war im selben Jahr ein Angriffsziel. Anfang 2013 veröffentlichte AnonAustria Daten von österreichischen Ministern, im April 2013 waren es zahlreiche Polizei-E-Mails. Das Kollektiv ist jedoch auch bekannt dafür, in gewissen Fällen explizit frauenfeindlich zu agieren.