TiSA-Handelsvertrag könnte Datenschutz in Europa aushebeln

„TiSA ist der stille, unauffällige Bruder von TTIP. Das Dienstleistungsabkommen soll die Interessen von Großkonzernen auf Kosten von Konsumenten und Datenschutz für eine Vielzahl von Dienstleistungen durchsetzen“, kritisiert der Grüne Europaabgeordnete Michel Reimon am Mittwoch in einer Aussendung. Zuvor veröffentlichte netzpolitik.org in journalistischer Partnerschaft mit Associated Whistleblowing Press den aktuellen Text des Handelsvertrags. Die Aufmerksamkeit für TiSA ist bisher im Vergleich zu TTIP verschwindend gering. „Das macht es Verhandlungspartnern leicht, im Geheimen zu agieren“, kritisiert netzpolitik.org.